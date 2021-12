Bernie Ecclestone aumentou a dúvida sobre a continuidade de Lewis Hamilton na Fórmula 1. O antigo patrão da modalidade acredita que o piloto britânico pode não voltar ao circo.

«Não falei com o Lewis, mas há alguns dias falei com o pai dele [Anthony] e percebi imediatamente que ele não queria falar do futuro do filho, então conversámos apenas sobre negócios», começou por dizer, em entrevista ao Blick, da Suíça.

«Acho que ele se vai retirar, a deceção com Abu Dhabi foi muito grande, e percebe-se. Agora seria a hora de realizar o seu sonho e se tornar um empresário da moda com sete títulos de Campeão do Mundo como Michael Schumacher», continuou o empresário.

Ecclestone, figura de enorme peso na Fórmula 1, também criticou a decisão de Michael Masi não ter parado o último Grande Prémio com uma bandeira vermelha. Para além disso, deu algumas opiniões e deixou no ar algumas ideias sobre o que pode suceder na Mercedes.