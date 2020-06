A equipa de formula 1 da Mercedes-AMG divulgou esta segunda-feira através dos seus canais de comunicação que os carros esta temporada vão ser pretos, «uma declaração contra o racismo e todas as formas de discriminação».

O novo layout já será usado no próximo fim de semana, no GP da Áustria, prova que abre o campeonato, que foi atrasado pela pandemia de covid-19.

Depois dos eventos nos EUA, que culminaram na morte de George Floyd, têm-se multiplicado as manifestações anti-racistas, sendo que Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, tem estado bastante ativo nas chamadas de atenção, revelou que foi vítima de racismo, e marcou inclusive presença numa manifestação.

«Temos orgulho de nossa cultura e nos nossos valores. Recompensamos cada contribuição individual e os membros da nossa equipa contam uma história de inclusão. Mas percebemos que apenas três por cento dos nossos funcionários pertencem a minorias étnicas e apenas doze por cento são mulheres. Essa falta de diversidade diz-nos que devemos procurar novas abordagens para atrair talentos de áreas da sociedade que não conseguimos alcançar hoje», diz um comunicado da Mercedes.

Os carros, além de serem pretos, terão escrita a frase: «Acabem com o racismo.»

Pode ler aqui a publicação da construtora alemã:

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇