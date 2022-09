A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou esta terça-feira o calendário da Fórmula 1 para a época 2023, com um número recorde de 24 corridas.

A temporada começa com o Grande Prémio do Bahrain no fim de semana de cinco de março e termina em Abu Dhabi, a 26 de novembro.

Em relação à presente temporada, sai de cena o Grande Prémio de França, no circuito de Paul Ricard.

A China e o Qatar voltam ao calendário, que contará ainda com a estreia da corrida de Las Vegas, a penúltima do ano.

