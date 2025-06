A Fórmula 1 anunciou o calendário para a temporada de 2026, que vai ter como grande novidade o circuito de Madrid, que será o novo Grande Prémio de Espanha.

Em sentido contrário, a pista de Ímola, no GP da Emiglia-Romana, está fora do calendário.

O campeonato do mundo de Fórmula de 2026 começará no fim de semana de 6 a 8 de março, com a visita ao circuito Melbourne.

O Madring, nova pista citadina na capital espanhola, estreia-se no fim de semana entre 12 e 14 de junho.

O campeonato de 2026 irá terminar em Abu Dhabi, no fim de semana de 4 a 6 de dezembro de 2026.

No próximo ano a temporada de Fórmula 1 irá ter 24 corridas distribuídas por 21 países. Os Estados Unidos da América irão receber o campeonato três vezes (Miami, Austin e Las Vegas), enquanto Espanha receberá duas vezes (Barcelona e Madrid).

Por sua vez, Portugal continua fora do campeonato mundo. A última prova em território nacional foi em 2021.