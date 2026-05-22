F1: Russell conquista «pole» para a corrida sprint no Canadá
Mercedes domina qualificação sprint com Antonelli em segundo; Verstappen apenas sétimo
George Russell garantiu esta sexta-feira a pole position para a corrida sprint do Grande Prémio do Canadá, ao liderar uma dobradinha da Mercedes na qualificação sprint em Montreal.
O piloto britânico registou a melhor volta em 1.12,965 minutos, superando o colega de equipa Kimi Antonelli por apenas 68 milésimos. Lando Norris, da McLaren, fechou o top-3, à frente do companheiro Oscar Piastri.
Já Max Verstappen não foi além do sétimo lugar pela Red Bull, enquanto os pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, terminaram em quinto e sexto, respetivamente.
A sessão ficou ainda marcada pelo acidente de Fernando Alonso, que bateu nas barreiras e provocou uma bandeira vermelha. O espanhol da Aston Martin Formula One Team vai arrancar da 16.ª posição na sprint de sábado.
Já Alex Albon nem sequer participou na qualificação sprint. O piloto da Williams sofreu danos significativos no monolugar depois de atropelar uma marmota durante a primeira sessão de treinos livres.