Em vésperas do quarto Grande Prémio do Mundial de Fórmula 1, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola, a Ferrari anunciou a renovação do contrato de Carlos Sainz.

O piloto espanhol passa a ficar ligado à equipa italiana até 2024.

«Estou muito feliz por ter renovado contrato com a Ferrari. Sempre disse que não há melhor equipa na Fórmula 1 para correr e depois de um ano aqui posso confirmar que vestir o fato de corrida e representar esta equipa é único e incomparável. (...) Sinto-me fortalecido por esta renovação de confiança mostrada e agora mal posso esperar por entrar no carro e dar o meu melhor pela Ferrari. O F1-75 está a provar ser um favorito e pode permitir-me perseguir os meus objetivos na pista, a começar por conquistar a minha primeira vitória na Fórmula 1», disse, citado no site da Scuderia Ferrari, o piloto espanhol que chegou à equipa no ano passado.

Na primeira época na Ferrari, Carlos Sainz terminou o campeonato no quinto lugar e à frente do companheiro de equipa Charles Leclerc, que lidera esta temporada o Mundial de pilotos. Sainz é nesta altura terceiro.