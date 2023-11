A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Las Vegas em Fórmula 1, nos Estados Unidos, foi interrompida com bandeira vermelha ao fim de oito minutos de carros em pista, depois de Carlos Sainz ter passado por uma tampa de drenagem, que se soltou e provocou vários estragos no Ferrari do espanhol.

A sessão, provisoriamente parada para ser retirado o carro de Sainz, foi dada como terminada ao fim de 20 minutos pela organização da corrida, com alguns pilotos a terem feito cinco voltas, outros quatro, três ou apenas duas.

«Depois de uma inspeção da FIA, descobriu-se que uma estrutura de betão em redor de uma tampa de drenagem falhou durante a primeira sessão de treinos. A FIA está a iniciar verificações em todas as outras coberturas no circuito. Quaisquer mudanças ao agendamento vão ser dadas em tempo oportuno», referiu a organização, em comunicado.

Depois do incidente de Carlos Sainz, várias imagens, através das câmaras do circuito, mas também de vídeos das bancadas, mostraram o impressionante momento em que o Ferrari do espanhol colidiu com a tampa no solo.

A segunda sessão de treinos livres, agendada para as 08h00 portuguesas, acabou depois atrasada em cerca de duas horas e meia: teve início pelas 10h30 e a duração de uma hora e meia.

Ferrari precisou de reparar carro, Sainz penalizado em dez lugares

O infortúnio de Sainz na primeira sessão de treinos livres forçou a Ferrari a trocar uma série de componentes na unidade de potência, que termina com uma penalização de dez lugares para a corrida do Grande Prémio de Las Vegas.

Sainz excedeu o limite de dois armazenamentos de energia, resultando no castigo para a corrida. A Ferrari enviou um pedido aos comissários, para uma «derrogação do Regulamento Desportivo», para substituição da bateria sem penalizações, fruto das circunstâncias e do contexto em que surgiu o dano, mas o mesmo não foi permitido.

Outro ângulo do impressionante impacto da passagem de Sainz pela tampa:

O painel de comissários explicou a sua decisão, em comunicado, depois de ouvir a Ferrari e o diretor do departamento de monolugares da FIA, referindo que «apesar de os danos terem sido causados por circunstâncias externas altamente incomuns, o artigo 2.1 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1 obriga todos os oficiais, incluindo os comissários, a aplicar os regulamentos tal como estão escritos» e que «assim, deve ser aplicada a penalização obrigatória especificada no artigo 28.3». Observam ainda que «se tivessem autoridade para conceder uma derrogação no que consideram, neste caso, serem circunstâncias atenuantes, incomuns e infelizes, tê-lo-iam feito, mas os regulamentos não permitem».

Tampa reparada antes da segunda sessão de treinos livres, após o impacto da passagem do carro de Carlos Sainz (AP/Nick Didlick)

A segunda sessão de treinos livres ficou ainda marcada pela ausência de público. Muitos fãs saíram depois do cancelamento da primeira sessão e a organização fechou as portas e por perceber fica se haverá reembolso a quem tinha ingresso para a sessão. «Devido a questões logísticas para os nossos adeptos e para o nosso pessoal, determinámos que vamos fechar todas as áreas de adeptos do Grande Prémio de Las Vegas à 01h30 [ndr: horário local]. Esperamos receber os adeptos mais tarde para a terceira sessão de treinos e para a sessão de qualificação», referiu a organização da corrida, em nota oficial.