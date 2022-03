A Fórmula 1 está de volta e este domingo decorre a primeira corrida do Mundial de 2022, no Grande Prémio do Bahrain. O arranque está agendado para as 15 horas (hora de Portugal Continental).

No sábado, Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a primeira “pole position” da época, com o campeão do mundo Max Verstappen (Red Bull) a fazer o segundo melhor tempo, seguido de outro Ferrari, o de Carlos Sainz. Sergio Perez parte de quarto e Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, sai de quinto.

Siga, no Maisfutebol, ao minuto, o Grande Prémio do Bahrain.