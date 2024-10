O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu, este domingo, o Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1, a 19.ª de 24 etapas da temporada 2024.

Leclerc, que partiu da 4.ª posição para a corrida, teve um início espetacular no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, ao agarrar a liderança logo na primeira curva. Com uma belíssima manobra, ultrapassou o colega de equipa Carlos Sainz, Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) e partiu para uma corrida tranquila e dominadora.

A Ferrari teve mesmo uma tarde em grande no Texas, com Carlos Sainz a terminar na segunda posição. No grande duelo de final de corrida entre os dois principais candidatos ao título, nas últimas voltas, Lando Norris até levou a melhor - a quatro voltas do fim ultrapassou Max Verstappen e subiu a 3.º - mas... acabou penalizado em cinco segundos e foi o neerlandês a findar no pódio, face à penalização a Norris.

Arranque de sonho para Leclerc, não tanto para Norris (e Hamilton)

Se Leclerc foi do 4.º lugar à liderança ao fim da primeira curva da primeira volta, a Lando Norris aconteceu exatamente o contrário. Numa pista em que, por vezes, partir da 2.ª posição pode ser benéfico no arranque, Max Verstappen até conseguiu levar a melhor sobre Norris, mas no duelo ambos acabaram por fazer a curva demasiado por fora e quem aproveitou foi Leclerc. O neerlandês manteve-se em 2.º e Sainz em 3.º.

Pouco depois, Lewis Hamilton – um dos cinco pilotos a partir de pneus duros, tal como Russell, Lawson, Colapinto e Stroll – foi à gravilha na terceira volta e protagonizou o primeiro abandono. Houve «Safety Car» para retirar o Mercedes e, no recomeço, à sexta volta, Leclerc manteve a liderança. E foi alargando a vantagem…

Passeio de Leclerc e o «undercut» de Sainz a Verstappen

À 15.ª volta, Leclerc já tinha mais de seis segundos de vantagem para Verstappen. À 20.ª, mais de oito. O monegasco da Ferrari foi construindo uma tarde tranquila no Texas e a Ferrari viria a acentuar o seu domínio também com Carlos Sainz.

À 22.ª volta, o espanhol foi o primeiro dos cinco pilotos a da frente a parar, mudou de pneus médios para duros, na tentativa de fazer o «undercut» a Verstappen. E conseguiu! O espanhol voltou bem para a pista, chegou a registar a melhor volta, mostrou bom ritmo e, quando Verstappen voltou à pista depois de parar, da 25.ª para a 26.ª volta, já saiu atrás de Sainz.

Leclerc parou logo a seguir, perdeu momentaneamente a liderança para Norris e também ficou atrás de Piastri, mas retomou a liderança ao fim da 32.ª volta: já tinha ultrapassado Piastri antes de este parar e reassumiu o comando com a paragem de Norris.

Verstappen ganha duelo pelo pódio graças à penalização a Norris

E se até final foi um passeio para a Ferrari, com Leclerc a dominar e a manter o primeiro lugar com alguns segundos de vantagem para o colega de equipa Sainz, a grande luta até final foi mesmo pelo último lugar do pódio.

O duelo entre Max Verstappen, que seguia em 3.º, e Lando Norris, então 4.º, começou a animar com força à entrada para as últimas dez voltas. O britânico atacou por diversas vezes e, na 52.ª volta, o piloto da McLaren conseguiu mesmo levar a melhor. No entanto, a ultrapassagem ainda foi alvo de investigação pela direção de corrida – ambos saíram de pista – e Norris acabou mesmo penalizado em cinco segundos, que ditaram a queda para o 4.º lugar. Verstappen foi 3.º e alargou, assim, a vantagem na liderança do mundial.

Piastri foi 5.º, George Russell foi 6.º, Sergio Pérez foi 7.º, Nico Hulkenberg foi 8.º e nota de destaque também para Liam Lawson e Franco Colapinto, que foram 9.º e 10.º, respetivamente. Foram dois dos pilotos que partiram de duros, só pararam uma vez e foram dos últimos a fazer a paragem (só Russell parou mais tarde), tendo sido premiados pela estratégia, numa corrida em que foi notória a menor degradação dos pneus.

86.º 1-2 da Ferrari, o segundo da época

Com a vitória de Leclerc e o segundo lugar de Sainz, este é o 86.º 1-2 da história da Ferrari na Fórmula 1 e o segundo na época 2024. Em março, na Austrália, a Ferrari já tinha ficado nos dois primeiros lugares, com a vitória de Sainz e o segundo lugar de Leclerc. A título de curiosidade, a Ferrari consegue mais do que um 1-2 na mesma época pela primeira vez desde 2017, ano em que conseguiu fazê-lo por duas vezes, com Vettel e Raikkonen.

As contas do Mundial: luta nos construtores anima

Max Verstappen continua a liderar e tem agora 354 pontos, para 297 de Lando Norris. Leclerc aproximou-se do britânico, tendo agora 275, no 3.º lugar.

No campeonato de construtores, segue líder a McLaren, que somou 22 pontos (12 de Norris, 10 de Piastri) e tem agora 544. A Red Bull somou 21 (15 de Verstappen e seis de Sergio Pérez) e tem agora 504. A Ferrari animou mais a disputa, tendo agora 496 pontos, no 3.º lugar: somou 43 na corrida (25 de Leclerc e 18 de Sainz).