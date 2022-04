O piloto neerlandês Max Verstappen venceu este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Emilia-Romagna, no Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, Itália, depois de ter perdido a liderança para Charles Leclerc (Ferrari) logo no arranque, recuperando depois a primeira posição na 20.ª das 21 voltas e do total de 100 quilómetros percorridos.

Leclerc terminou em segundo e Sergio Pérez, que partiu para a corrida sprint em sétimo, acabou na terceira posição. Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen e ficaram no top-8, somando assim pontos este sábado, para o Mundial de pilotos.

A corrida sprint ficou marcada por um choque logo na primeira volta, entre Guanyu Zhou e Pierre Gasly, que motivou o abandono do asiático da Alfa Romeo, com muitos danos no monolugar e um Safety Car que se manteve até ao início da quinta volta.

Antes da quarta corrida do Mundial 2022, Leclerc reforça a liderança do mundial de pilotos, tendo agora 78 pontos, com os sete somados nesta corrida sprint.

Recorde-se que as corridas sprint, esta época, pontuam para os oito primeiros classificados, com o primeiro a somar oito pontos, o segundo sete e assim sucessivamente até ao oitavo, que soma um ponto. Desta forma, Leclerc soma mais sete pontos, Sergio Pérez seis, Carlos Sainz cinco, Lando Norris quatro, Daniel Ricciardo três, Valtteri Bottas dois e Kevin Magnussen um. Carlos Sainz assume a segunda posição no Mundial de pilotos, tendo agora 38 pontos, mais um do que George Russell, da Mercedes, que não pontuou na corrida sprint.

A corrida do GP da Emilia-Romagna está marcada para as 14 horas de domingo.

O TOP-10 DO MUNDIAL DEPOIS DA CORRIDA SPRINT:

1.º: Charles Leclerc (Ferrari), 78

2.º: Carlos Sainz (Ferrari), 38

3.º: George Russell (Mercedes), 37

4.º: Sergio Pérez (Red Bull), 36

5.º: Max Verstappen (Red Bull), 33

6.º: Lewis Hamilton (Mercedes), 28

7.º: Esteban Ocon (Alpine), 20

8.º: Lando Norris (McLaren), 20

9.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 14

10.º: Kevin Magnussen (Haas), 13