O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na qualificação para a corrida do Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, mas a “pole position” é do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), devido a uma penalização de cinco lugares ao atual campeão do mundo de Fórmula 1.

Verstappen concluiu a terceira sessão de qualificação, esta sexta-feira, com o tempo mais rápido, assente em 1:46.168 minutos, mas vai sair da sexta posição na corrida, agendada para as 14 horas de domingo, atrás de Oscar Piastri e à frente de Lando Norris, ambos da McLaren.

Verstappen foi penalizado devido a troca de elementos na caixa de velocidades, num fim de semana que é de corrida sprint, agendada para as 15h30 de sábado. Antes, há sprint shootout pela manhã, às 11 horas, de qualificação para a corrida sprint.

A classificação oficial da qualificação ainda está por ser anunciada, mas pelo menos com a penalização já conhecida a Verstappen, Charles Leclerc parte na frente, seguido de Sergio Pérez (Red Bull, 2.º), Lewis Hamilton (Mercedes, 3.º), Carlos Sainz (Ferrari, 4.º), Oscar Piastri (McLaren, 5.º), Max Verstappen (Red Bull, 6.º), Lando Norris (McLaren, 7.º), George Russell (Mercedes, 8.º), Fernando Alonso (Aston Martin, 9.º), Lance Stroll (Aston Martin, 10.º), Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 11.º), Pierre Gasly (Alpine, 12.º), Kevin Magnussen (Haas, 13.º), Valtteri Bottas (Alfa Romeo, 14.º), Esteban Ocon (Alpine, 15.º), Alexander Albon (Williams, 16.º), Guanyu Zhou (Alfa Romeo, 17.º), Logan Sargeant (Williams, 18.º), Daniel Ricciardo (AlphaTauri, 19.º) e Nico Hulkenberg (Haas, 20.º).