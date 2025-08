Depois de partir da pole position no Grande Prémio da Hungria, Charles Leclerc alimentou a esperança dos tifosi verem a Ferrari conquistar a primeira vitória da época numa corrida principal, mas já na segunda metade da prova o carro perdeu, de repente, a eficácia que até aí havia permitido ao monegasco liderar a prova sem grandes dificuldades e à frente dos favoritos McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris.

Gradualmente, Leclerc foi perdendo posições, até terminar no 4.º lugar a mais de 40 segundos do vencedor Norris.

Frustrado pela quebra na segunda metade da corrida, o piloto da Ferrari desabafou pelo rádio, exigindo que da próxima vez fosse ouvido para que o que aconteceu não se repetisse, responsabilizando a equipa pelo que tinha acontecido ao carro, mas depois do Grande Prémio apresentou outra versão.

«A partir da volta 40 tivemos um problema no chassi. Agora tenho mais detalhes sobre isso. No carro não tinha ideia do que estava a acontecer. Até tinha uma ideia, mas era uma ideia errada, porque pensei que era algo que podíamos controlar. É extremamente frustrante isto acontecer quando estamos a lutar pela vitória e de repente perdemos a velocidade que tínhamos desde o início da corrida», afirmou.

O Grande Prémio da Hungria, 14.ª ronda do Mundial de Fórmula 1, foi o último antes da pausa de verão de quase um mês. O campeonato regressa no último fim de semana de agosto com o GP dos Países Baixos.