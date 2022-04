Lewis Hamilton confirmou na manhã desta sexta-feira a intenção de comprar o Chelsea, numa proposta, segundo a imprensa, conjunta com outras figuras conhecidas, como Serena Williams.

Na conferência de imprensa à margem do Grande Prémio da Emilia-Romagna, o piloto da Mercedes explicou a decisão e falou sobre o facto de ser adepto do Arsenal – ou pelo menos ter sido.

«Sim, é verdade. Sou fã de futebol desde criança, joguei desde os quatro anos até aos 17. Assisti a inúmeros jogos», começou por dizer o heptacampeão do mundo.

«Quando era criança lembro-me de saltar entre estas equipas [Chelsea e Arsenal]. Quando chegava a casa, a minha irmã batia-me no braço e dizia-me: ‘Tens de apoiar o Arsenal’. E com cinco ou seis anos fiquei adepto do Arsenal. Mas o meu tio Terry é um grande fã do Chelsea, fui a vários jogos com ele», prosseguiu.

Hamilton concluiu depois: «No limite, sou fã de futebol, é um dos maiores desportos do mundo e o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo. E quando soube desta oportunidade, pensei: ‘Uau, esta é uma das melhores oportunidades para pertencer a algo’.»