Formula 1
Há 1h e 24min
Fórmula 1 renova com o Circuito da Catalunha para os GP de 2028, 2030 e 2032
Grande Prémio passa a chamar-se «Barcelona-Catalunya» e entra num sistema de rotação com o circuito de Spa-Francochamps
GP
Grande Prémio passa a chamar-se «Barcelona-Catalunya» e entra num sistema de rotação com o circuito de Spa-Francochamps
GP
A Formula 1 anunciou esta segunda-feira a renovação com o Circuito da Catalunha para a realização de Grandes Prémios em 2028, 2030 e 2032, juntando-se à prova já prevista para 2026.
A partir desta temporada, a corrida passa também a designar-se oficialmente Grande Prémio Barcelona-Catalunya.
Em comunicado no site, o organismo referiu que as corridas em Barcelona passam a realizar-se em sistema de rotação com o Grande Prémio disputado no Circuit de Spa-Francorchamps, que acolherá a Fórmula 1 em 2026, 2027, 2029 e 2031.
De recordar, o Circuito da Catalunha foi inaugurado em 1991 no âmbito do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS