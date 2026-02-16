A Formula 1 anunciou esta segunda-feira a renovação com o Circuito da Catalunha para a realização de Grandes Prémios em 2028, 2030 e 2032, juntando-se à prova já prevista para 2026.

A partir desta temporada, a corrida passa também a designar-se oficialmente Grande Prémio Barcelona-Catalunya.

Em comunicado no site, o organismo referiu que as corridas em Barcelona passam a realizar-se em sistema de rotação com o Grande Prémio disputado no Circuit de Spa-Francorchamps, que acolherá a Fórmula 1 em 2026, 2027, 2029 e 2031.

De recordar, o Circuito da Catalunha foi inaugurado em 1991 no âmbito do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992.