Pierre Gasly vai continuar de azul Alpine até, pelo menos, ao final da temporada de 2028. O piloto francês, de 29 anos, prolongou o vínculo que terminava em 2026, garantindo assim mais dois anos na estrutura de Enstone.

Gasly, que chegou à Alpine em 2023 e soma já dois pódios pela equipa, foi peça importante no sexto lugar do Mundial de Construtores no último ano. A renovação surge antes do Grande Prémio de Itália, em Monza, numa altura em que o projeto entra em nova fase com o regresso de Flavio Briatore à liderança e com o apoio reforçado do grupo Renault, agora sob comando de François Provost.

«Estou muito orgulhoso por continuar este caminho com a Alpine. Como francês, tem um significado especial representar uma marca francesa. Desde que cheguei senti que era o lugar certo para o futuro. Queremos ganhar corridas e lutar por campeonatos e este é o passo natural», destacou Gasly.

Flavio Briatore, assessor executivo da equipa, sublinhou a importância da decisão da renovação do namorado da modelo portuguesa Francisca Cerqueira Gomes.

«Desde que regressei sempre disse que era essencial ter um piloto de referência para a nova era da Fórmula 1, em 2026. O Pierre tem sido um ativo incrível para a equipa, pela atitude, talento e dedicação.»

