Max Verstappen (Red Bull) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 18.ª das 24 provas da temporada, e alargou a liderança no Mundial de pilotos.

O neerlandês, que largou da «pole position», terminou as 19 voltas ao Circuito das Américas, em Austin, no Texas, com o tempo de 31.06,146 minutos, deixando na segunda posição o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a 3,882 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,240.

O neerlandês, que vinha perdendo pontos desde o GP da Bélgica, 14.ª ronda da temporada, fez um bom arranque e aguentou a liderança durante toda a corrida. Já Norris saiu do quarto lugar disparado para a segunda posição. Contudo, o britânico viu-se incapaz de resistir ao ataque de Carlos Sainz na entrada da última volta. O espanhol aproveitou o efeito DRS para se aproximar do McLaren na reta da meta. Norris falhou a travagem e Sainz aproveitou para conquistar o segundo lugar do pódio.

«Não foi mal. Parece o regresso aos velhos tempos», disse no fim o tricampeão mundial e líder destacado do Mundial de pilotos.

Verstappen tem agora 339 pontos contra os 285 de Lando Norris. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto, está na terceira posição, com 250 pontos. A corrida principal disputa-se este domingo, a partir das 20 horas.