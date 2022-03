O piloto australiano Daniel Ricciardo foi substituído pelo britânico e colega de equipa Lando Norris no primeiro dia de testes da McLaren no Bahrain, a uma semana do início do campeonato do mundo de Fórmula 1.

Em nota oficial, através da rede social Twitter, a McLaren dá conta que Ricciardo sentiu-se mal e, por isso, não alinha no primeiro de três dias de testes no Bahrain.

«A McLaren Racing vai mudar o seu piloto para o dia um de testes. Daniel Ricciardo não está a sentir-se muito bem e o Lando Norris vai estar no carro para o dia de abertura no Circuito Internacional do Bahrain», refere a equipa, sem dar mais detalhes.

McLaren Racing will change its driver line-up for day one of the test. Daniel Ricciardo is feeling unwell therefore Lando Norris will be in the car for the opening day here at the Bahrain International Circuit.