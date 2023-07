Daniel Ricciardo está de volta à grelha da Fórmula 1: o australiano foi anunciado esta terça-feira como substituto de Nick De Vries na Alpha Tauri.

Em comunicado, a construtora italiana informa que Ricciardo vai pilotar o AT04 no que resta da temporada de 2023 «por empréstimo da Red Bull». Um acordo que, diga-se, é possível porque as duas equipas têm o mesmo dono: a Red Bull.

Para De Vries, chega ao fim, e de forma precoce, a primeira aventura na Fórmula 1. O piloto neerlandês havia impressionado no ano passado quando guiou o Williams do lesionado Alex Albon no Grande Prémio de Monza, e foi premiado com um lugar na Alpha Tauri esta temporada.

No entanto, não teve os resultados desejados nas dez primeiras corridas do ano e vê Ricciardo ficar com o seu lugar já a partir do Grande Prémio da Hungria, no fim de semana de 21 e 23 de julho.

Daniel Ricciardo vê assim o regresso ao campeonato de pilotos confirmado no mesmo dia em que fez um teste de pneus pela Red Bull em Silverstone, em Inglaterra. O piloto de 34 anos havia deixado a McLaren no final de 2022.