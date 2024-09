O desporto não é alheio a uma intrusão do reino animal. Já se viram 'invasões de campo' com cães e gatos, mas em Singapura as interrupções são mais 'exóticas'.

Na última sessão de treinos deste sábado, antes do Grande Prémio de Singapura de domingo, em Fórmula 1, um lagarto fez levantar a bandeira vermelha e obrigou a uma paragem da corrida.

O réptil aventurou-se no Circuito de Marina Bay, correndo sem qualquer preocupação, enquanto os carros passavam a grandes velocidades.

Alguns dos pilotos ficaram claramente perplexos com o lagarto. O piloto da Mercedes, George Russell, pode ser ouvido a perguntar: «Mas que raio é esta coisa?». Depois de os seus engenheiros o terem informado de que se tratava de um lagarto, o piloto britânico respondeu: «Um quê?! Parece um dragão», exclamou.

Já Daniel Ricciardo foi um dos que achou piada à situação, sendo captado pelas câmaras de televisão a rir-se com a perseguição lançada ao réptil. Em 2016, tinha acontecido uma situação semelhante em Singapura.

Veja o vídeo: