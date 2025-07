Agora é oficial. Christian Horner já não é o diretor da equipa de Fórmula 1 da Red Bull. O anúncio foi feito esta quarta-feira com a confirmação a chegar a partir de um comunicado de Oliver Mintzlaff, o CEO da Red Bull para Projetos e Investimentos Corporativos.

«Gostaríamos de agradecer a Christian Horner pelo seu trabalho excecional ao longo dos últimos 20 anos. Com o seu empenho incansável, experiência, conhecimento e pensamento inovador, ele foi fundamental para estabelecer a Red Bull Racing como uma das equipas mais bem sucedidas e atraentes da Fórmula 1. Obrigado por tudo, Christian, e continuarás a ser para sempre uma parte importante da história da nossa equipa», disse Mintzlaff.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Horner estava ao serviço da equipa desde 2005 e era o diretor de equipa há mais tempo em funções. Nos últimos tempos, o britânico esteve a contas com um caso de alegado comportamento impróprio com uma funcionária da Red Bull, no entanto, foi ilibado posteriormente.

Sob o comando do diretor britânico, a Red Bull alcançou oito títulos Mundiais de pilotos e seis de construtores.

Laurent Mekies, diretor da equipa secundária da Red Bull (Racing Bulls) vai assumir o cargo, divulgou a conta oficial do X da Fórmula 1.