Tem 87 anos, é portuguesa, uma apaixonada por Fórmula 1 e está a viver um fim-de-semana marcante em Spielberg, para assistir ao Grande Prémio da Áustria, a 11.ª prova da temporada. Dona Marília, que acompanha a modalidade há décadas, esteve com vários pilotos desde sábado e teve a oportunidade de conhecer um pouco mais os bastidores.

Marília, fã da Fórmula 1 desde a década de 50, depois de ter visto um Grande Prémio em Portugal em 1958, esteve com o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, com quem tirou uma fotografia. Além do monegasco, a octogenária realizou um sonho ao conhecer também pessoalmente o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Outro dos momentos de Marília em Spielberg teve o auxílio do português Nuno Pinto, que conduziu a portuguesa à boxe da Aston Martin, dos pilotos Sebastian Vettel e Lance Stroll, onde conheceu mais ao pormenor o volante utilizado pelos pilotos. A Alpine, de Fernando Alonso e Esteban Ocon, foi outra das equipas com quem Marília esteve.

A corrida do Grande Prémio da Áustria tem início às 14 horas deste domingo e pode ser seguida, ao minuto, no Maisfutebol.