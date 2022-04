A EA Sports, empresa de videojogos, apresentou esta quinta-feira o novo jogo da Fórmula 1, o F1 22, que será lançado no próximo dia 1 de julho.

No comunicado publicado no site oficial, a companhia revela várias novidades: desde logo, a atualização das pistas de Melbourne, Abu Dhabi e Barcelona, tal como na vida real, e a presença do circuito de Miami, que se estreia esta época no Mundial.

Os dias de corridas também terão novidades. Os jogadores poderão personalizar as suas configurações para uma opção mais imersiva, que terão impacto direto nas voltas de aquecimento, nos períodos de safety car e nas paragens nas boxes.

Outra novidade é o F1 Life, «um espaço para desbloquear e exibir supercarros, roupas, acessórios e mais».

O modo de carreira e de «my team» volta também a estar presente, mas com mais atualizações.

Veja no vídeo abaixo e na galeria acima associada as imagens do novo jogo.