Fernando Alonso falhou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, mas vai regressar na segunda sessão, informou esta sexta-feira a Aston Martin.

Depois de ser baixa nos treinos da manhã desta sexta-feira, devido a uma lesão muscular nas costas, o piloto espanhol fez um novo tratamento, recebeu alta médica e está de volta à pista.

«Fernando estará de volta ao AMR25 para o TL2 desta tarde. Optou por ficar de fora da sessão de treinos de abertura para limitar o seu tempo no carro, tendo em conta que está a lidar com uma lesão muscular nas costas. Após passar por mais um tratamento e receber alta médica da FIA, Fernando estará de volta ao AMR25 ao lado de Lance Stroll», pode ler-se no comunicado oficial.

No lugar de Fernando Alonso esteve o brasileiro Felipe Drugovich, que fez o 16.º melhor tempo da sessão.

