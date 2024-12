Quase uma semana após a sessão de qualificação para o Grande Prémio do Qatar, as trocas de acusações entre Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, continuam a subir de tom.

De recordar que, no sábado, o tetracampeão mundial foi chamado à sala dos comissários na sequência de uma investigação por, alegadamente, forçar a condução lenta na Q3, obrigando Russell a uma manobra de emergência.

O piloto da Red Bull negou a acusação, argumentando ter salvaguardado os interesses dos pilotos em pista. Ainda assim, o neerlandês foi bastante azedo quando questionado sobre este episódio, que valeu uma penalização.

«É primeira vez que alguém é penalizado numa volta lenta. Estava atento e não prejudiquei ninguém. Fiquei bastante surpreendido. Sinceramente, foi muito dececionante, porque creio que todos nos respeitamos. Mas, perdi todo o respeito [por Russell].»

«Foi ridículo o modo como pressionou para que eu recebesse uma penalização. Fiquei verdadeiramente f*****. Porta-se muito bem à frente das câmaras, mas é uma pessoa completamente diferente. Pode ir à m****», referiu, no sábado.

Já nesta quinta-feira, em Abu Dhabi, o tetracampeão de Fórmula 1 garantiu não guardar arrependimento: «Se soubesse o resultado da corrida [que venceu], tinha dito ainda mais. Vi alguém “voar” para os meus espelhos, agindo como se fosse a situação mais perigosa do mundo».

Quanto a George Russell, o britânico escudou-se no «bullying» praticado por Max Verstappen.

«Alguém precisa de lhe fazer frente. Até agora, tem-lhe sido permitido tudo. Quando as coisas não lhe correm de feição, descarrega com toda a fúria e no limite da violência. Este não é o comportamento de alguém que deva respeitar».

«Tudo isto é muito irónico, já que no sábado ele disse que se desviaria de propósito para me bater e “pôr a m**** da minha cabeça no muro”. As pessoas têm sido intimidadas pelo Max. Ele não consegue lidar com as adversidades», atirou Russell, em declarações aos jornalistas em Abu Dhabi.

O último Grande Prémio do Mundial de 2024 decorre entre sexta-feira e domingo nos Emirados Árabes Unidos.