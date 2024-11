É oficial! Gabriel Bortoleto é o novo piloto da Kick Sauber em 2025, tendo assinado um contrato plurianual. A confirmação foi avançada pela equipa de Fórmula 1.

«A Audi e a Sauber Motorsport AG garantiram um dos talentos mais promissores para o futuro da Fórmula 1: o brasileiro Gabriel Bortoletto (20) vai completar dupla forte e bem equilibrada com Nico Hulkenberg», pode ler-se no comunicado oficial desta quarta-feira.

Gabriel Borboleto é uma das grandes promessas de Fórmula 2 e torna-se no primeiro brasileiro no grid desde 2017, altura em que Felipe Massa pilotava. Bortoleto foi campeão de Fórmula 3 em 2023 e atualmente é líder na Fórmula 2, com duas corridas para o final da temporada.

Em abril deste ano, Hulkenberg já havia sido confirmado como um dos pilotos da Kick Sauber para 2025.

Momentos antes de anunciarem a aquisição de Bortoletto, a Kick Sauber informou que não vai manter Valtteri Bottas e Zhou Guanyu no final de 2024. Isto deverá indicar o fim da carreira de Bottas como piloto de F1, ele que se estreou em 2013.

De referir que a Kick Sauber passará a ser Audi em 2026.