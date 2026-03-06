Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Austrália. Na madrugada desta sexta-feira, o monegasco completou 33 voltas com média de 1:20.267 minutos, superando o colega Lewis Hamilton, que registou mais 0.469 segundos.

O top-5 contou também com Max Verstappen e Isack Hadjar – dupla da Red Bull – além de Lindblad (Racing Bulls).

Na segunda sessão, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o mais rápido, com 1:19.729 minutos ao cabo de 25 voltas. Seguiu-se Kimi Antonelli, da Mercedes, que registou mais 0.214 segundos. O top-5 ficou completo com George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Quanto ao campeão em título, Lando Norris terminou as sessões no 19.º e 7.º lugar, respetivamente.

A terceira e última sessão de treinos livres está agendada para a madrugada deste sábado (1h30). Pelas 5h arranca a qualificação para o primeiro Grande Prémio de 2026. A corrida está agendada para a madrugada de domingo (4h).