F1: Leclerc e Piastri em destaque nos treinos livres para o GP Austrália
Monesgasco da Ferrari levou a melhor na primeira sessão, enquanto o australiano da McLaren brilhou no segundo «round»
Monesgasco da Ferrari levou a melhor na primeira sessão, enquanto o australiano da McLaren brilhou no segundo «round»
Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Austrália. Na madrugada desta sexta-feira, o monegasco completou 33 voltas com média de 1:20.267 minutos, superando o colega Lewis Hamilton, que registou mais 0.469 segundos.
O top-5 contou também com Max Verstappen e Isack Hadjar – dupla da Red Bull – além de Lindblad (Racing Bulls).
Checking in after the first hour of the weekend! 👌— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
Here's your full classification from FP1 ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/4hFGjLQCP3
Na segunda sessão, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o mais rápido, com 1:19.729 minutos ao cabo de 25 voltas. Seguiu-se Kimi Antonelli, da Mercedes, que registou mais 0.214 segundos. O top-5 ficou completo com George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Quanto ao campeão em título, Lando Norris terminou as sessões no 19.º e 7.º lugar, respetivamente.
Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮💨
Here's your full classification from FP2 ⬇️ #F1 #AusGP pic.twitter.com/HYKNKqkp9c
— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
A terceira e última sessão de treinos livres está agendada para a madrugada deste sábado (1h30). Pelas 5h arranca a qualificação para o primeiro Grande Prémio de 2026. A corrida está agendada para a madrugada de domingo (4h).