F1: Norris domina em São Paulo e conquista pole para corrida sprint
Britânico da McLaren lidera Mundial e pode reforçar posto na tarde de sábado
Lando Norris garantiu a “pole position” para a corrida “sprint” em São Paulo, no Brasil. Esta sexta-feira, o britânico da McLaren foi o mais rápido desde princípio, terminando com a marca de 1:09.627 minutos, na frente do italiano Kimi Antonelli (Mercedes, 1:10.381) e do australiano Oscar Piastri (McLaren, 1:10.017).
Seguiram-se George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Allbon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams).
A corrida “sprint” vai contar com 24 voltas e arranca às 14 horas deste sábado. Mais tarde, a partir das 18 horas, vai decorrer a qualificação para o Grande Prémio de domingo (17h).
A duas corridas “sprint” e quatro Grandes Prémios do término do Mundial, Norris lidera com 357 pontos, um de vantagem para o colega Piastri. O pódio fica completo com Verstappen, que leva 321 pontos.
