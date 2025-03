A Fórmula 1 está de regresso! Na madrugada desta sexta-feira, ocorreram os primeiros treinos livres da temporada, no Grande Prémio da Austrália.

Na dupla sessão madrugadora, no que toca às horas de Lisboa, os 20 pilotos apresentaram-se no asfalto de Melbourne.

No que toca à primeira sessão, Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo (1:17.252), seguido por Carlos Sainz, em estreia na Williams, com mais 0.149 segundos, e com Leclerc, da Ferrari, a fechar o pódio com mais 0.209 segundos. Hamilton, em estreia na Ferrari, ficou em 12.º lugar, enquanto Max Verstappen foi o quinto melhor

Esta sessão ficou também marcada pelo acidente de Oliver Bearman, novato da Haas.

Lando Norris topped the timesheets in FP1 for McLaren 👏

Here's the final FP1 classification 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/4Mqeps5bGu — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

No que toca à segunda sessão, o Ferrari de Charles Leclerc fez o melhor tempo (1:16.439), seguido por Oscar Piastri (mais 0.124s) e Lando Norris (mais 0.141s). Bearman não participou na sessão.

SAIBA TUDO SOBRE A TEMPORADA 2025 DE FÓRMULA 1

De referir que es Liam Lawson (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) começam pela primeira vez uma temporada de Fórmula 1.

Charles goes quickest in second practice 💨

Here's the final FP2 classification 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/Mw4VZSp99V — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Na madrugada deste sábado, pelas 1h30 (horas Lisboa), realiza-se o terceiro treino livre e a Qualificação acontece às 6h. A corrida está marcada para as 4h de domingo.