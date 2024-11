Em São Paulo, o piloto britânico Lando Norris da McLaren venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil e recuperou mais dois pontos na luta pelo campeonato.

Norris, que partiu do segundo lugar da grelha, aproveitou a ajuda do companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri, que lhe concedeu passagem a três voltas do final para o colega poder ganhar mais dois pontos a Verstappen, que foi terceiro.

«Agradeço ao Oscar. Fizemos um grande trabalho como equipa. O Oscar merecia a vitória, mas fizemos o que tínhamos de fazer», disse Lando Norris no rescaldo à corrida.

Com este resultado, Max Verstappen continua na frente do campeonato, agora com 368 pontos, contra os 323 de Lando Norris (menos 45), que recuperou dois pontos nesta corrida sprint.

Esta foi a primeira vitória de Norris nas sprints, pondo fim a seis vitórias consecutivas de Verstappen nestas provas mais curtas. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o top-5. No domingo disputa-se a corrida principal.

Eis a classificação completa da sprint: