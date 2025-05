Oscar Piastri garantiu a pole position para o Grande Prémio de Espanha da Fórmula 1!

O piloto da McLaren fez o melhor tempo na qualificação (1:11.546 minutos) e garantiu a quarta pole da temporada, sendo o piloto com mais na presente temporada. De recordar que Piastri já sido o melhor na última sessão de treinos, durante a manhã deste sábado.

Lando Norris, colega de equipa do australiano, ficou em segundo lugar, com mais 0.209s. Em terceiro lugar ficou Max Verstappen, da Red Bull, a 0.302s do líder. George Russell fez o mesmo tempo que o neerlandês, mas parte do quarto lugar.

Lewis Hamilton, Antonelli, Charles Leclerc, Gasly, Hadjar e Alonso, por essa ordem, fecharam o top-10 do grid. Destaque negativo para Tsunoda, colega de Verstappen, que fez o pior tempo e parte da 20.ª posição.

A corrida está marcada para este domingo, às 14h00.