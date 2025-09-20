F1: Verstappen garante pole position numa sessão marcada por vários acidentes
Carlos Sainz foi o segundo melhor no Azerbaijão
Max Verstappen, piloto da Red Bull, conquistou a pole position para o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1. A qualificação deste sábado ficou marcada por seis acidentes.
Num Q3 definido por apenas uma volta rápida, o tetracampeão mundial conseguiu ultrapassar Carlos Sainz (Williams) e fez 1.41,117 minutos, menos 0,478 que o espanhol. O pódio foi fechado por uma notável exibição de Liam Lawson (Racing Bulls), a 0,590.
Em quarto lugar Antonelli, seguido por Russell, Tsunoda, Norris e Hadjar. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou em 12.º.
A sessão ficou marcada por várias bandeiras vermelhas, com Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Alex Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Kick Saubar), Franco Colapinto (Alpine) e Olie Bearman (Haas) a baterem.
«Foi uma qualificação muito longa. Era muito difícil acertar com as voltas. As bandeiras vermelhas [que interromperam a sessão] deixaram-nos sem pneus mas estou muito satisfeito pela forma como decorre o fim de semana até agora», disse Verstappen.
Sainz, que conseguiu o melhor resultado da temporada, mostrou-se feliz: «Estou muito satisfeito. Acertámos com os pneus no momento certo. Estávamos numa altura em que os carros da frente nos podiam dar quatro ou cinco décimas mas só o Max é que o fez».
