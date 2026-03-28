O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) garantiu, este sábado, a «pole position» para o Grande Prémio do Japão, a terceira prova do Mundial de 2026 na Fórmula 1.

No Circuito de Suzuka, Antonelli garantiu o primeiro lugar da qualificação, na Q3, com o tempo de 1:28.778 minutos, seguido pelo seu colega de equipa George Russell, que ficou a 0.298 segundos de Antonelli.

Seguiram-se os dois McLaren e os dois Ferrari alternadamente até ao sexto posto, com Oscar Piastri a ficar em terceiro (+0.354s), Charles Leclerc a ficar em quarto (+0.627), Lando Norris em quinto (+0.631s) e Lewis Hamilton em sexto (+0.789s). Ainda a menos de um segundo, em sétimo, ficou Pierre Gasly (Alpine), a 0.913 segundos de Antonelli.

O top-10 ficou completo com Isack Hadjar (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Antes da Q3, na Q2, a grande nota, pela negativa, foi a eliminação de Max Verstappen (Red Bull), que tinha feito a «pole» nos últimos quatro anos em Suzuka, de 2022 a 2025. O neerlandês acabou por ficar em 11.º lugar, dando conta, via rádio, de que o seu carro estava «completamente impossível de dirigir».

Na Q1, destaque para a eliminação de Ollie Bearman, da Haas, que ficou no 18.º lugar.

A corrida do GP do Japão está agendada para as 06h00 de domingo (hora de Lisboa).