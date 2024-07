A Fórmula 1 anunciou, esta quinta-feira, o calendário das corridas sprint para a temporada 2025.

Este formato mantém-se sediado em seis Grandes Prémios diferentes, tal como na temporada passada, mas a organização decidiu retirar a corrida de Áustria e volta a acrescentar a Bélgica, no famoso circuito Spa-Francorchamps.

«Em 2025 – ano que marcará o 75º aniversário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA e a quinta temporada do Sprint – São Paulo manterá sua tradição de sediar o Sprint todos os anos desde 2021, enquanto a Bélgica retorna pela primeira vez desde 2023», pode ler-se no comunicado oficial.

De recordar que a temporada de Fórmula 1 2025 arranca a 14 de março, na Austrália, e termina a 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.

Confira as datas das corridas sprint em 2025:

China (Xangai) - 21 a 23 de março;

EUA (Miami) - 2 a 4 de maio;

Bélgica (Spa-Francorchamps) - 25 a 27 de julho;

EUA (Austin) - 17 a 19 de outubro;

Brasil (São Paulo) - 7 a 9 de novembro;

Qatar (Lusail) - 28 a 30 de novembro.