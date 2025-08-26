Valtteri Bottas e Sergio Pérez vão regressar à ribalta da Fórmula 1 em 2026. Os experientes pilotos foram anunciados como reforços da Cadillac, equipa norte-americana em estreia no próximo Mundial.

O piloto finlandês, de 35 anos – reserva na Mercedes, equipa à qual regressou este ano – está na Fórmula 1 desde 2013, tendo representado Williams (2013-2016), Mercedes (2017-2021), Alfa Romeo (2022-2023) e Sauber (2024). O melhor Mundial remonta a 2019, quando venceu quatro Grandes Prémios e subiu por 15 vezes ao pódio.

Por sua vez, Sergio “Checo” Pérez, mexicano de 35 anos, brilhou na Red Bull entre 2021 e 2024, com especial destaque em 2022 e 2023. Antes, correu pela Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014-2018) e Racing Point (2019-2020).