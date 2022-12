Ainda não é em 2023 que a Fórmula 1 volta à China. A organização do campeonato do mundo anunciou, ao final da noite de quinta-feira, que o Grande Prémio previsto para solo chinês não vai realizar-se no próximo ano, devido à covid-19.

«A Fórmula 1 pode confirmar, depois de diálogos com o promotor e com as autoridades competentes, que o Grande Prémio da China de 2023 não vai realizar-se, devido às dificuldades contínuas apresentadas pela covid-19», refere a Fórmula 1, em comunicado.

Na mesma nota, acrescenta que está a «analisar opções alternativas para substituir a vaga no calendário de 2023».

A prova na China seria a quarta da temporada e estava agendada entre 14 e 16 de abril, numa época que vai ter um recorde de corridas, um total de 24. Aparecia no calendário depois da Austrália (2 abril) e antes do Azerbaijão (30 abril).

É o quarto ano consecutivo em que a prova prevista na China é cancelada.

E é com a vaga deixada em aberto pela China que surge a hipótese Portugal, em Portimão. De acordo com a SportTV, há negociações para o regresso da Fórmula 1 ao Autódromo Internacional do Algarve.

No próximo dia 9, há reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a atualização dos calendários deve ser definida.

Uma das questões relevantes sobre a hipótese Fórmula 1 em Portimão, em 2023, é o facto de, neste momento, a pista algarvia ter agendada, precisamente para o mesmo fim-de-semana de abril, a prova do Mundial de Resistência (WEC).