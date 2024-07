O piloto inglês George Russell (Mercedes) garantiu, este sábado, a “pole position” para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no Circuito de Silverstone, numa qualificação que terminou em grande para a Mercedes, com Lewis Hamilton a garantir o segundo lugar.

Na decisiva Q3, Russell registou o melhor tempo (1:25.819 minutos), seguido de Hamilton (+0,171s), fazendo com que a Mercedes preencha a primeira linha da grelha de partida para a 12.ª corrida da temporada.

No terceiro lugar ficou o McLaren de Lando Norris (+0,211s) e, na quarta posição, o atual campeão em título e líder do Mundial, Max Verstappen (Red Bull), a 0,384 segundos.

Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso completaram o top-10.

Na Q2, a maior desilusão foi de Charles Leclerc, eliminado nos instantes finais, ao ficar na 11.ª posição. Pela segunda parte da qualificação ficaram também Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu e Daniel Ricciardo.

Pela Q1 ficaram Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Pérez e Pierre Gasly. No caso de Pérez, o mexicano da Red Bull ficou com o carro preso na gravilha após uma saída de pista e ditou uma bandeira vermelha que acabou com a sua participação na qualificação.

A corrida no circuito de Silverstone está agendada para as 15 horas de domingo.