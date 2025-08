Lando Norris conquistou a 40.ª edição do Grande Prémio da Hungria, a quinta vitória no Mundial 2025. Na tarde deste domingo, Charles Leclerc (Ferrari) arrancou na frente e salvaguardou a liderança, mas foi uma questão de tempo até ser superado pelo britânico da McLaren.

O pódio ficou completo com Oscar Piastri, da McLaren, e George Russell, da Mercedes.

Recorde a história da 14.ª corrida do Mundial 2025.

Na sequência do arranque, Lando Norris caiu para quinto, enquanto Russell ascendeu a terceiro. Entre paragens para a troca de pneus, a corrida decorreu sem incidentes, somente com a desistência de Oliver Bearman (Haas), por problemas técnicos.

Até à volta 40, Leclerc respondeu às investidas da dupla da McLaren. Todavia, pouco depois, nova visita às boxes atirou o monegasco para quarto, sem que voltasse a recuperar o lugar no topo. Aquando da volta 46, Norris aproveitou a visita de Piastri às boxes para agarrar, de vez, a liderança.

Para lá da frustração de Charles Leclerc, Russell retomou o terceiro lugar e Norris resistiu à pressão de Piastri. Assim, além do quinto triunfo do piloto britânico, a McLaren regista a melhor sequência deste Mundial, com quatro vitórias consecutivas, por três vezes com Norris a líder.

O britânico conseguiu a primeira vitória do Reino Unido na Hungria desde 2020 e a primeira da McLaren desde 2012 – em ambas as ocasiões com Lewis Hamilton em destaque.

RACE CLASSIFICATION



Lando Norris takes his ninth career win 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/v1llsHul0W — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Na classificação geral, Oscar Piastri segue no topo, com 284 pontos, nove de vantagem sobre o colega Lando Norris. Seguem-se Max Verstappen (187 pontos), Russell (172) e Leclerc (151).

A McLaren lidera o Mundial dos construtores com 559 pontos, distante de Ferrari (260) e Mercedes (232). O top-5 fica completo com Red Bull (194) e Williams (70). A construtora britânica apenas não figurou no pódio aquando do Grande Prémio do Canadá, a décima corrida do Mundial.

Depois da Hungria, a caravana da Fórmula 1 segue para os Países Baixos, para uma corrida com as bancadas pintadas de laranja e repletas de apoio a Max Verstappen. O próximo Grande Prémio está agendado para as 14 horas de 31 de agosto.