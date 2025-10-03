Na saída para a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Singapura, Charles Leclerc não se apercebeu da aproximação de Lando Norris, com o Ferrari e o McLaren a chocarem. O maior lesado foi o britânico, obrigado a trocar a asa dianteira. Em todo o caso, os engenheiros da Ferrari aprontaram-se a ajudar.

A equipe da Ferrari tentando concertar o estrago no Norris #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Y2MsqiQNa7 — Formula Girly (@formulagirlybr) October 3, 2025

Depois de Fernando Alonso (Aston Martin), Leclerc, Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren) serem os mais rápidos na primeira sessão, as horas seguintes contaram com Piastri no topo, seguido por Isack Hadjar (Racing Bulls), Verstappen, Alonso e Norris.

Oscar out front! 👏



After an interrupted FP2 session, here's where all the drivers stood in the timesheets ⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Esta sexta-feira ficou também marcada pelos despistes de George Russell (Mercedes) e de Liam Lawson (Bulls Racing).

A terceira e última sessão de treinos livres começa às 10h30 deste sábado, com a qualificação agendada para as 14 horas. Quanto ao Grande Prémio, o arranque está previsto para as 13 horas deste domingo.

Na liderança do Mundial está Oscar Piastri, com 324 pontos, 25 de vantagem sobre o colega Norris. Seguem-se Verstappen, Russell e Leclerc. Nos construtores, a McLaren lidera com 623 pontos, 333 de vantagem sobre a Mercedes – a fechar este pódio está a Ferrari.

