Oscar Piastri foi o grande vencedor, este sábado, da corrida de Sprint do Grande Prémio do Qatar em Fórmula 1. Mas esta vitória do piloto australiano ficou marcada pela «oferta» que Lando Norris fez.

O piloto britânico, e segundo no campeonato de pilotos, atrás do já campeão Max Verstappen, decidiu entregar o triunfo da corrida ao colega Piastri. Norris, que liderava já na última volta da prova, deixou-se ultrapassar de propósito por Piastri na última curva e o jovem australiano acabou por ser o vencedor.

No final da corrida Lando Norris afirmou que «era algo que já queria fazer desde o Grande Prémio do Brasil, era o mais justo a fazer». Na altura, Oscar Piastri deixou o piloto britânico ultrapassá-lo e vencer a corrida quando ainda estava na luta pelo título mundial.

Agora no Catar, Piastri foi o grande vencedor, seguido por Norris em segundo lugar e o pódio ficou fechado pelo também britânico George Russell.

Veja aqui o momento: