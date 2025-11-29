Fórmula 1: Piastri conquista «pole» para Grande Prémio do Qatar
Australiano da McLaren mantém acesa a disputa pelo título
Australiano da McLaren mantém acesa a disputa pelo título
Depois de conquistar a corrida “sprint” no Qatar, Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de domingo. O australiano superou o colega Norris (McLaren), Verstappen (Red Bull), Russel e Antonelli, dupla Mercedes.
Seguem-se Hadjar (Racing Bulls), Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin), Gasly (Alphine), Leclerc (Ferrari), Hülkenberg (Sauber), Lawson (Racing Bulls), Bearman (Haas), Albon (Williams), Tsunoda (Red Bull), Ocon (Haas), Hamilton (Ferrari), Stroll (Aston Martin), Bortoleto (Sauber) e Colapinto (Alphine).
A corrida deste domingo está agendada para as 16 horas. O britânico Norris lidera o Mundial, com 396 pontos, seguido por Piastri (374) e Verstappen (371).
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
Piastri storms to his sixth pole of the season #F1 #QatarGP pic.twitter.com/vwslFfKsH0
THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/sBxFiiju0r— Formula 1 (@F1) November 29, 2025