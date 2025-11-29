Depois de conquistar a corrida “sprint” no Qatar, Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de domingo. O australiano superou o colega Norris (McLaren), Verstappen (Red Bull), Russel e Antonelli, dupla Mercedes.

Seguem-se Hadjar (Racing Bulls), Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin), Gasly (Alphine), Leclerc (Ferrari), Hülkenberg (Sauber), Lawson (Racing Bulls), Bearman (Haas), Albon (Williams), Tsunoda (Red Bull), Ocon (Haas), Hamilton (Ferrari), Stroll (Aston Martin), Bortoleto (Sauber) e Colapinto (Alphine).

A corrida deste domingo está agendada para as 16 horas. O britânico Norris lidera o Mundial, com 396 pontos, seguido por Piastri (374) e Verstappen (371).

