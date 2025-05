Oscar Piastri, piloto da McLaren liderou, este sábado, os últimos treinos livres do Grande Prémio de Espanha da Fórmula 1.

O automobilista australiano manteve a hegemonia da McLaren na presente temporada e terminou esta sessão com um tempo de 1:12.387 minutos. Em segundo lugar surgiu Lando Norris, colega de equipa, com mais 0.526 segundos. Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o pódio, a 0.743s do líder.

Russell, Verstappen, Hadjar, Antonelli, Alonso, Hamilton e Lawson fecharam o top-10.

Este sábado, às 15h, realiza-se a qualificação do GP. A corrida está marcada para domingo, às 14h.

Eis toda a classificação do FP3: