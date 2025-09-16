Os circuitos de Silverstone (Inglaterra), Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Baixos) e Singapura vão receber corridas sprint da Fórmula 1 em 2026, juntando-se aos habituais de Xangai (China) e Miami (Estados Unidos), anunciou a Fórmula 1, na manhã desta terça-feira.

Xangai e Miami recebem a corrida sprint pelo terceiro ano seguido. Já Silverstone regressa ao calendário sprint pela primeira vez desde a prova inaugural, em 2021, enquanto os restantes três são estreias.

No sentido contrário, Spa (Bélgica), Austin (Estados Unidos), São Paulo (Brasil) e Losail (Qatar) ficam de foram em 2026.

Este formato prevê a realização de uma corrida mais curta, ao sábado, com 100 quilómetros de extensão, o que assegura ação competitiva nos três dias de cada Grande Prémio: qualificação sprint à sexta-feira, corrida sprint e qualificação para o GP ao sábado e a corrida principal no domingo.