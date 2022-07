Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio de França, aproveitando o despiste de Charles Leclerc. à 19.º volta.



O neerlandês tem agora mais de 60 pontos que Leclerc na luta pelo título de campeão do Mundo de Fórmula 1.



O campeão do mundo partiu no segundo lugar e cedo se percebeu que a discussão pela vitória seria com o monesgaco da Ferrari, que partiu na 'pole position'. No 300.º Grande Prémio da carreira, Lewis Hamilton protagonizou um excelente arranque e ultrapassou Pérez (Red Bull), saltando para o terceiro posto.



O Red Bull e o Ferrari seguiam separados por um segundo na frente da corrida com Leclerc a aguentar a pressão de Verstappen. O neerlandês parou nas boxes à 16.º volta três voltas antes de o monegasco se despitar. O corredor da Red Bull aproveitou e liderou a corrida tranquilamente.



Por sua vez, Sainz fartou-se de saltar posições depois de ter partido no 19.º lugar da grelha. O piloto da Ferrari chegou a estar na terceira posição, mas uma penalização de cinco segundos e uma paragem nas boxes impediu-o de lutar pelo pódio - terminou na quinta posição.



A decisão do último lugar no pódio foi entre George Russel e Sergio Pérez. O britânico ultrapassou o mexicano a três voltas do final e aguentou o terceiro posto, confirmando uma bela tarde da Mercedes.



A corrida para o título de campeão Mundial:



1.º Max Verstappen (Red Bull) - 233 pontos

2.º Charles Leclerc (Ferrari) - 170

3.º Sergio Pérez (Red Bull) - 163

4.º Carlos Sainz (Ferrari) - 144

5.º George Russel (Mercedes) - 143

6.º Lewis Hamilton (Mercedes) - 127

7.º Lando Norris (McLaren) - 70

8.º Esteban Ocon (Alpine Renault) - 56

9.º Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 46

10.º Fernando Alonso (Alpine Renault) - 37