O Grande Prémio dos Estados Unidos – no Texas e no Circuito das Américas, que vai continuar no calendário pelo menos até 2034 – foi conquistado pelo neerlandês Max Verstappen. Depois do sucesso na “pole” e na corrida “sprint”, o tetracampeão em título voltou a subir ao lugar mais alto do pódio de um Grande Prémio. Não acontecia desde a corrida no Azerbaijão a 21 de setembro.

Este foi o quarto pódio consecutivo para Verstappen, que continua a diminuir a desvantagem para a dupla McLaren na classificação geral do Mundial.

Na noite deste domingo, Verstappen nunca largou a frente da 19.ª corrida do Mundial, enquanto Charles Leclerc (Ferrari) superou Lando Norris (McLaren) logo no arranque, subindo a segundo. Numa corrida com poucas incidências – somente a desistência de Carlos Sainz (Williams) – Lewis Hamilton (Ferrari) ascendeu ao quarto lugar, enquanto Oscar Piastri (McLaren) ficou pelo quinto posto.

A cinco voltas do fim, Lando Norris pressionou Leclerc e recuperou o segundo lugar, ainda que acumulando “violações” dos limites de pista.

Assim, Verstappen cortou a meta ao cabo de 56 voltas e com sete segundos de vantagem para Norris e 14 para Leclerc. Seguiram-se Hamilton, Piastri, George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Longe destas batalhas, o Mercedes de Kimi Antonelli (14.º) registou a volta mais rápida.

Feitas as contas, Piastri continua no topo da classificação geral do Mundial, com 346 pontos, mais 14 do que Norris e 40 de vantagem sobre Verstappen. De notar que este é o primeiro pódio de Piastri desde 7 de setembro, em Itália, quando foi terceiro. O líder do Mundial não vence uma corrida desde os Países Baixos, a 31 de agosto.

O 20.º capítulo vai decorer entre 24 e 26 de outubro no México. Restam cinco corridas: México, Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Las Vegas), Qatar e Emirados Árabes Unidos (Abu Dhabi).

RELACIONADOS
Futsal: Portugal vence a Letónia em jogo particular
Andebol: Sporting aplica reviravolta na Póvoa e retoma liderança
Ténis: Ruud vence em Estocolmo e conquista segundo título em piso rápido