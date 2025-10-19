Fórmula 1: Verstappen domina no Texas e encurta distância para dupla McLaren
Neerlandês da Red Bull ainda sonha com pentacampeonato. Oscar Piastri lidera Mundial e regressa ao pódio
O Grande Prémio dos Estados Unidos – no Texas e no Circuito das Américas, que vai continuar no calendário pelo menos até 2034 – foi conquistado pelo neerlandês Max Verstappen. Depois do sucesso na “pole” e na corrida “sprint”, o tetracampeão em título voltou a subir ao lugar mais alto do pódio de um Grande Prémio. Não acontecia desde a corrida no Azerbaijão a 21 de setembro.
Este foi o quarto pódio consecutivo para Verstappen, que continua a diminuir a desvantagem para a dupla McLaren na classificação geral do Mundial.
Na noite deste domingo, Verstappen nunca largou a frente da 19.ª corrida do Mundial, enquanto Charles Leclerc (Ferrari) superou Lando Norris (McLaren) logo no arranque, subindo a segundo. Numa corrida com poucas incidências – somente a desistência de Carlos Sainz (Williams) – Lewis Hamilton (Ferrari) ascendeu ao quarto lugar, enquanto Oscar Piastri (McLaren) ficou pelo quinto posto.
A cinco voltas do fim, Lando Norris pressionou Leclerc e recuperou o segundo lugar, ainda que acumulando “violações” dos limites de pista.
Assim, Verstappen cortou a meta ao cabo de 56 voltas e com sete segundos de vantagem para Norris e 14 para Leclerc. Seguiram-se Hamilton, Piastri, George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).
Longe destas batalhas, o Mercedes de Kimi Antonelli (14.º) registou a volta mais rápida.
What a drive from Max Verstappen! 😎— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Let's take a look at our points finishers ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/A7tdqZAKcT
Feitas as contas, Piastri continua no topo da classificação geral do Mundial, com 346 pontos, mais 14 do que Norris e 40 de vantagem sobre Verstappen. De notar que este é o primeiro pódio de Piastri desde 7 de setembro, em Itália, quando foi terceiro. O líder do Mundial não vence uma corrida desde os Países Baixos, a 31 de agosto.
O 20.º capítulo vai decorer entre 24 e 26 de outubro no México. Restam cinco corridas: México, Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Las Vegas), Qatar e Emirados Árabes Unidos (Abu Dhabi).