O piloto neerlandês Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Bahrain em Fórmula 1, a primeira prova da época 2023.

Foi uma vitória bastante tranquila do atual bicampeão do mundo, que arrancara da “pole”, num início de noite seguro da Red Bull em Sakhir: o mexicano Sergio Pérez partiu no segundo lugar e cortou a meta na mesma posição.

Não foi um domínio avassalador, mas a Red Bull mostrou credenciais seguras de que, para já, parte à frente dos restantes para revalidar o título de pilotos e de construtores. E se para a marca austríaca foi uma missão de êxito, o mesmo não se pode dizer para Charles Leclerc, Oscar Piastri e Esteban Ocon, que abandonaram, numa corrida para esquecer.

Mas, antes dos azares, o que de melhor se viu no Bahrain: Fernando Alonso foi quem mais deu «show» e terminou no pódio, no terceiro lugar, na estreia pela Aston Martin. Um início prometedor do espanhol de 41 anos, que fez o seu primeiro pódio desde o Qatar em 2021 e apenas o segundo desde 2014 na sua já longa e coroada carreira.

Os restantes lugares de pontos foram, do quarto ao décimo lugar, para Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine) e Alexander Albon (Williams).

Alonso, que já antes do abandono de Leclerc tinha brilhado com grandes duelos frente aos dois Mercedes, de George Russell e Lewis Hamilton, viu caminho aberto para a luta pelo pódio depois da saída do monegasco à 41.ª de 57 voltas. Depois disso, protagonizou uma grande luta com o compatriota Carlos Sainz e ultrapassou o Ferrari que restava a 11 voltas do fim, não mais perdendo o posto.

O início de corrida

A corrida começou animada, com Max Verstappen a manter a liderança, mas Charles Leclerc a arrancar bem e a ganhar o segundo lugar a Sergio Pérez logo na primeira curva. A Williams também começou bem, com Albon e Sargeant a ganharem três posições cada e Bottas quatro, à boleia de um mau começo da Aston Martin. Stroll falhou a travagem na primeira curva, roçou no colega de equipa Alonso e o espanhol perdeu duas posições para os dois Mercedes.

O passar do tempo manteve os dois Red Bull e os dois Ferrari nos quatro primeiros lugares e a verdadeira e mais animada luta esteve entre os quinto e oitavo lugares, sobretudo com Alonso e os dois Mercedes. Foi o melhor de uma corrida que, de resto, poucos momentos de emoção e maior sobressalto teve.

McLaren mal, Piastri com estreia triste

O GP do Bahrain marcava as estreias absolutas para Logan Sargeant e para Oscar Piastri e, para o piloto da McLaren, as coisas não correram nada bem. À volta número 15, o «rookie» foi trocar pneus, mas também o volante e por ali ficou. Um «problema eléctrico», de acordo com Zak Brown, afastou o australiano.

Por essa altura, já os primeiros pilotos iam trocando de pneus macios para duros e a corrida também não corria bem para Lando Norris, o outro McLaren. O britânico teve vários problemas pneumáticos, foi seis (!) vezes à «box» no total e acabou no último lugar dos que terminaram a corrida, em 17.º. Em paralelo, Esteban Ocon (Alpine) abriu, no primeiro terço de voltas, o livro de uma péssima corrida. Terminou com um total de 20 segundos de penalização por três momentos distintos e, por fim, abandonou mesmo à 43.ª volta.

Leclerc fora, na emoção guardada para as últimas 20 voltas

Já depois de todos os principais pilotos da frente terem parado pela segunda vez e de, com isso, a Red Bull ter mantido de forma tranquila a liderança de Verstappen, Alonso voltou à carga com os Mercedes para recuperar o quinto lugar e ganhou-o mesmo a Hamilton, em definitivo.

Pouco depois, o abandono súbito de Leclerc permitiu a Pérez voltar ao segundo lugar e a Sainz ascender a lugar de pódio, que perderia para Alonso ao final de cinco voltas. Pelo meio, como se disse, Ocon abandonou, mas nem tudo foi mau para a Alpine: Gasly, que partiu em último, terminou em zona de pontos, no nono lugar.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) foi 11.º, seguido de Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Nyck De Vries (AlphaTauri), Nico Hulkenberg (Haas), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Lando Norris (McLaren).

A segunda de 23 corridas está agendada para 19 de março, com o Grande Prémio da Arábia Saudita.