O universo da Fórmula 1 está em êxtase com o lançamento do novo filme protagonizado por Brad Pitt - F1: The Movie.

Ora, este domingo, no dia de estreia do filme, vários pilotos do grid estiveram na Times Square, Nova Iorque, para assistir à estreia.

Na famosa avenida norte-americana foi montada uma espécie de passadeira vermelha: uma linha de partida, recriando as corridas reais, com vários carros de Fórmula 1.

A desfilar estiveram vários pilotos atuais e atores de renome que participaram no filme, como foi o caso de Damson Idris, Javier Angel Encinas Bardem, Kerry Condon, entre outros.

A portuguesa Francisca Cerqueira Gomes, namorada de Pierre Gasly (Alpine), também esteve presente.

