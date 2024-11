A FIA anunciou, este sábado, que Max Verstappen foi penalizado em cinco segundos e despromovido para quarto lugar na corrida sprint do Grande Prémio do Brasil.

Horas depois da prova, a entidade superior da Fórmula 1 informou que o piloto da Red Bull violou regras do Virtual Safety Car , por estar abaixo do tempo mínimo de Oscar Piastri, 0,63 segundos, no momento em que os painéis luminosos da FIA mudaram para verde.

O piloto neerlandês beneficiou desta ocasião e acabou por ser penalizado. Deste modo, Charles Leclerc sobe ao pódio na corrida sprint.

Com este resultado, Max continua na frente do campeonato, mas com 368 pontos, apenas mais 44 que Lando Norris (368).