Lewis Hamilton assumiu este sábado que se prepara para cumprir «um sonho de criança» na Ferrari, em 2025, quando se prepara para cumprir a 12.ª temporada pela Mercedes.

«Sinto-me incrivelmente sortudo por ter a oportunidade de concretizar um sonho de criança: conduzir o vermelho da Ferrari. Chegou a altura de fazer uma mudança, de assumir um novo desafio. Ainda me lembro quando arrisquei e me juntei à Mercedes em 2013. Algumas pessoas não entenderam essa mudança, mas foi a decisão certa e, neste momento, sinto exatamente o mesmo. Estou entusiasmado com esta nova oportunidade», escreveu o piloto britânico nas redes sociais.

Em todo o caso, Hamilton esclarece que não tem a mente já em 2025, optando, para já, por assimilar os últimos dias, «repletos e emoções», após «a decisão mais difícil» na carreira.

«O meu foco está na temporada que vai começar e em ajudar a Mercedes. Estou mais determinado, mais focado e em melhor forma do que nunca, e quero ajudar a Mercedes a vencer novamente. Estou comprometido a 100% com o trabalho que tenho de fazer e determinado a encerrar a nossa ligação em grande», reiterou.

Lewis Hamilton has spoken for the time since confirmation of his move from Mercedes to Ferrari in 2025 💬⬇ pic.twitter.com/cFtHG0GidH — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 3, 2024

Hamilton, de 39 anos, conquistou seis Mundiais pela Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), mas trocará a «escuderia» alemã pela Ferrari no final da temporada que se avizinha, substituindo Carlos Sainz, conforme anunciado na quinta-feira.

O piloto chegou à Fórmula 1 em 2007, pela McLaren, então equipada com motores Mercedes. O primeiro momento alto surgiu em 2008, com a conquista do Mundial, superando Massa, então na Ferrari.

Hamilton é o piloto com mais vitórias (103), mais pódios (197) e mais «pole positions» (104). A fase dominadora desvaneceu em 2021, face ao crescimento de Max Verstappen, da «rival» Red Bull.