Na madrugada desta segunda-feira, na gala dos Óscares, o filme “F1” – em volta da Fórmula 1 – arrecadou o galardão na categoria de Melhor Som. Estreado em 2025, o filme protagonizado por Brad Pitt e Damson Idris esteve também nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais e de Melhor Montagem.

Uma vez que assumiu responsabilidade considerável durante todo o projeto, Lewis Hamilton – piloto da Ferrari – também foi aclamado durante o discurso de consagração.

Este foi o 11.º filme de desporto a brilhar na noite de gala de Hollywood. Consulte a galeria associada à peça para recordar outros 10 filmes premiados, numa viagem que começa em 1942.