Óscares: «F1» conquista estatueta e reforça lista de filmes desportivos galardoados
Filme protagonizado por Brad Pitt premiado pela qualidade do som. Recorde outros filmes que marcaram gerações
Filme protagonizado por Brad Pitt premiado pela qualidade do som. Recorde outros filmes que marcaram gerações
Na madrugada desta segunda-feira, na gala dos Óscares, o filme “F1” – em volta da Fórmula 1 – arrecadou o galardão na categoria de Melhor Som. Estreado em 2025, o filme protagonizado por Brad Pitt e Damson Idris esteve também nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais e de Melhor Montagem.
Uma vez que assumiu responsabilidade considerável durante todo o projeto, Lewis Hamilton – piloto da Ferrari – também foi aclamado durante o discurso de consagração.
Este foi o 11.º filme de desporto a brilhar na noite de gala de Hollywood. Consulte a galeria associada à peça para recordar outros 10 filmes premiados, numa viagem que começa em 1942.
Congratulations to the @F1Movie team for winning an Academy Award for Best Sound at the Oscars!#F1 #Oscars pic.twitter.com/DZ1fhMLPre— Formula 1 (@F1) March 16, 2026