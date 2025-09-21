Super Max! Verstappen voa e garante Grand Slam no Azerbaijão
Russell ficou em segundo lugar e Carlos Sainz conquistou o primeiro pódio na Williams
Max Verstappen voou, não permitiu qualquer ataque adversário e venceu o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1! O piloto da Red Bull sorriu e garantiu mais um Grand Slam, o sexto na carreira - pole position, vitória, volta mais rápida e liderar a corrida da primeira à última volta.
Em segundo lugar ficou George Russell, que começou na quinta posição, mas conseguiu cavalgar até à «medalha de prata». Em terceiro lugar ficou Carlos Sainz, que voltou a cantar «Smooth Operator», algo que não fazia desde Abu Dhabi 2024. A Williams não conquistava um pódio desde 2021, na Bélgica.
No que toca à corrida, esta ficou marcada por um acidente madrugador, com Oscar Piastri, líder do campeonato, a bater no muro e a abandonar logo na primeira volta. Depois de uma falsa partida, perdendo vários lugares no grid, o piloto da McLaren não conseguiu controlar o carro e repetiu o que já tinha feito durante a qualificação.
No entanto, ao contrário da qualificação deste sábado, a corrida pouco parou e só mesmo Piastri é que abandonou.
Norris, que podia ter roubado vários pontos ao colega de equipa, apenas conseguiu seis. Apesar de ter começado longe da liderança, o britânico estava consistente na corrida, mas foi prejudicado devido a um pit stop lento e acabou em sétimo lugar, numa altura em que estava de olho na quinta posição.
A McLaren, que podia sagrar-se campeã do Mundial de Construtores já nesta corrida, não conseguiu atingir tal feito, mas continua a liderar com 623 pontos.
No que toca ao resto da classificação, Antonelli ficou em quarto, seguido por Lawson, Tsunoda, Norris, Hamilton, Leclerc e Hadjar.